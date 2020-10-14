Создатель «Федора» изучит применение роботов в борьбе с COVID-19

Научно-производственное объединение «Андроидная техника» и «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) предварительно договорились о проработке поставки медицинских роботов для предотвращения распространения коронавируса на ММК. Об этом сообщили 14 октября в пресс-службе НПО.

Робототехнические комплексы позволяют проводить дезинфекцию помещений с помощью ультрафиолетовых ламп, уточняет ТАСС. Предприятия намерены сотрудничать в части решения и оптимизации типовых задач рабочего процесса на комбинате.

Договоренности об этом достигли при посещении руководителями «Магнитогорского металлургического комбината» и проекта «Притяжение» производственного комплекса НПО «Андроидная техника».

Руководители предприятий во главе с гендиректором ММК Павлом Шиляевым осмотрели цех производства робототехнических комплексов «Гефест» для людей с ограниченными возможностями, линейки «Mедбот», двигателей.

В августе 2019 года на МКС был доставлен антропоморфный робот «Федор», изготовленный «Андроидной техникой» и Фондом перспективных исследований.

В июле стало известно, что побывавшего в космосе «Федора» используют для тестирования технологий, которые после задействуют в новом космическом роботе.