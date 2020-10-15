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Гол Влашича не спас сборную Хорватии от поражения в матче с Францией

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Сборная Хорватии по футболу дома проиграла команде Франции в матче четвертого тура Лиги наций УЕФА.

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Матч, проходивший в Загребе на стадионе «Максимир», завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.

В составе победителей мячи забили французские нападающие Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе. У хорватов отличился полузащитник российского ЦСКА Никола Влашич, пишет «Спорт-Экспресс».

Сборная Франции с десятью очками занимает второе место в турнирной таблице группы 3 лиги А. Хорватия набрала три очка и расположилась на третьей позиции.

В следующем туре Франция встретится с Португалией, а Хорватия сыграет со Швецией. Встречи состоятся 15 ноября.

Ранее в этот день в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций сборная России по футболу сыграла вничью (0:0) с командой Венгрии.

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