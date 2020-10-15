Сборная Россия сыграла вничью с Венгрией в матче Лиги наций
В матче четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная России по футболу сыграла вничью (0:0) с командой Венгрии.
Встреча прошла 14 октября на московском стадионе «ВТБ Арена».
Россия по итогу четырех туров набрала восемь очков и лидирует в турнирной таблице 3 лиги В, пишет «Спорт-Экспресс». Венгрия с семью очками — на втором месте.
В следующем туре российская национальная сборная на выезде сыграет с командой Турции, а Венгрия дома поспорит с Сербией. Оба матча запланированы на 15 ноября.
Ранее в рамках Лиги наций сборная России сыграла вничью с Турцией (1:1) и уступила в товарищеском матче Швеции (1:2).