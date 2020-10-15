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В Роскачестве перечислили портящие зрение настройки на смартфоне

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Менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал агентству «Прайм» в среду, 14 октября, какие настройки на смартфоне могут способствовать ухудшению зрения.

По словам специалиста, в среднем обладатель смартфона использует его в течение 2,5 часов в сутки. Этого времени достаточно, чтобы у человека появились проблемы со зрением, негативные психологические эффекты и нарушение сна.

Что касается ухудшения зрения, то к нему приводят мелкий шрифт и яркий свет экрана. Эксперт посоветовал сменить настройки, чтобы уберечь зрение. Так, яркость следует регулировать в зависимости от освещения или пользоваться опцией «Автояркость», отмечает телеканал «360». Бодров уточнил, что шрифт должен быть таких размеров, чтобы текст можно было увидеть с расстояния не менее 30 см.

Он также не рекомендует держать телефон близко к лицу и читать с мобильного устройства при плохом освещении и неправильном наклоне головы. Специалист посоветовал не использовать смартфон во время перерывов и перед сном.

14 октября сообщалось, что во время пандемии коронавируса следует дезинфицировать не только руки, но и смартфоны, потому что они являются распространителями вирусов и микробов.

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