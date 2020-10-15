Прямой эфир

Госдума поддержит продление дачной амнистии до 2026 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Как выяснили «Известия», правовое управление Госдумы дало положительный отзыв на законопроект о внесении изменений в статью 70 закона «О госрегистрации недвижимости» и статью 16 закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Каждому свой: в России разрабатывают льготную ипотеку на частные дома
Ставки кредитов будут снижены на 3–4 п.п. и составят 6,5–7,5% годовых

Этим документом предлагается продлить до 1 марта 2026 года срок, в течение которого допускается применение упрощенного порядка оформления гражданами прав на индивидуальные жилые дома, построенные на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.

«По концепции законопроекта замечаний нет», — говорится в заключении правого управления.

Эта инициатива должна защитить права граждан на жилую дачную недвижимость, прокомментировал «Известиям» один из авторов законопроекта, глава комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников.

Как сообщили «Известиям» источники в Госдуме, рассмотрение законопроекта планируется уже на следующей неделе — 21 октября, поддержать его готовы все фракции.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Принять и простить: ГД рассмотрит продление дачной амнистии в октябре

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020