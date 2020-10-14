При столкновении иномарки с деревом в Подмосковье погибли два человека

В Московской области автомобиль Opel съехал с дороги и врезался в дерево, погибли два человека, сообщили ТАСС в ГУ МВД по области.

Инцидент произошел примерно в 17:50 на втором километре автодороги Старая Купавна — Щемилово.

«Водитель совершил наезд на препятствие. В результате ДТП погибли два человека», — сообщили в правоохранительных органах.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее 14 октября сообщалось, что госавтоинспекция проводит проверку по факту смертельной аварии на территории Башкирии. Водитель погиб при опрокидывании автоцистерны в кювет.