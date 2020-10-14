Боксер Сефери выйдет на ринг с Гассиевым вместо Джонсона

После отказа американского боксера Кевина Джонсона от поединка с россиянином Муратом Гассиевым, на ринг сразиться с ним выйдет Сефер Сефери. Об этом сообщили в среду, 14 октября, в команде российского спортсмена.

«Джонсон отказался, новый соперник — Сефер Сефери», — цитирует сообщение ТАСС. Как ранее в этот день заявил РЕН ТВ промоутер Владимир Хрюнов, Джонсон, отказавшийся от боя с Гассиевым был напуган.

Американец, угрожавший «надрать задницу» на ринге Гассиеву, отказался от боя. Причиной, по его словам, стали проблемы с документами.

Поединок за титул WBA International был запланирован на 31 октября и должен был пройти в Сочи.

Поединок Гассиева с Сефери станет первым для россиянина в супертяжелом весе. На счету 41-летнего Сефери, имеющего гражданства Северной Македонии и Албании, 24 победы, три поражения и ничья.