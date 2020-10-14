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Кличко заявил о ранении ножом агитатора от его партии в Киеве

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На агитатора украинской партии «УДАР» напали в Киеве, мужчина госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Об этом написал 14 октября лидер политической силы, мэр Киева Виталий Кличков в своем Telegram-канале.

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По его словам, на пострадавшего напали с ножом во время раздачи партийных газет в Соломенском районе Киева. Раненого зовут Станислав, он принимал участие в военных действиях в Донбассе, отметил Кличко.

«Врачи борются за его жизнь», — добавил мэр украинской столицы. Нападавший оперативно задержан полицией.

Местные выборы запланированы на Украине на 25 октября. Граждане впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин: депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Выборы пройдут и в 119 райсоветах.

В начале октября в Верховной раде допустили, что в случае увеличения числа больных коронавирусом в стране могут ввести чрезвычайное положение и отменить местные выборы.

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