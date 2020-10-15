Снова здравствуйте: Россия вернулась в Совет ООН по правам человека

Россию после четырехлетнего перерыва вновь избрали членом Совета ООН по правам человека (СПЧ). Такое решение приняли на Генеральной Ассамблее Объединенных Наций. Помимо этого, избрали еще 14 стран. Кандидатуру РФ поддержали 158 из 193 государств. Это решение раскритиковали в американском Госдепе. Сами США покинули Совет в 2018 году. Что означает для Москвы переизбрание в СПЧ — в материале «Известий».

Широкая поддержка

13 октября на Генеральной Ассамблее ООН прошло тайное голосование по выборам в Совет ООН по правам человека (СПЧ), где кандидатуру России поддержали 158 стран из 193. Обычно страна-кандидат должна получить как минимум 97 голосов. В совет на следующие три года были также избраны еще 14 стран: Боливия, Великобритания, Габон, Китай, Кот-д’Ивуар, Куба, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Сенегал, Узбекистан, Украина, Франция. В новом составе совет приступит к работе 1 января 2021 года. «Мы вернулись и готовы к конструктивной совместной работе. После четырехлетнего перерыва Россию избрали в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций», — говорится в Twitter российского постпредства при отделении ООН в Женеве.

«Это первое голосование на нынешней 75-й сессии Генассамблеи ООН. Из 15 вакансий четыре отданы африканским государствам, четыре — государствам Азии и Тихого океана, два — восточноевропейским государствам, три — государствам Латинской Америки и Карибского бассейна и два — западноевропейским государствам», — подвел итог голосования официальный представитель председателя Генассамблеи ООН Бренден Варма.

Москва покинула СПЧ ООН в ноябре 2016 года. Тогда на два места от Восточной Европы вместе с Россией претендовали еще Хорватия и Венгрия. В результате РФ получила 112 голосов, Хорватия — 114, а Венгрия — 144. Свыше 80 правозащитных организаций призвали страны — члены ООН проголосовать против участия России в Совете из-за того, что Москва оказывает военную поддержку режиму сирийского президента Башара Асада. Занимавший тогда пост главы Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов заявил, что отсутствие РФ «не является трагедией, поскольку участие в деятельности органа отражает не внутреннюю ситуацию с правами человека в стране, а международные отношения».

Снова здравствуйте Пилот ВКС России садится во фронтовой бомбардировщик Су-24 на авиабазе «Хмеймим», Сирия, 2016 год Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В этом году избрание России, Китая и Кубы в Совет ООН по правам человека вызвало жесткую критику со стороны госсекретаря США Майка Помпео. Он заявил, что перед выходом из СПЧ в июне 2018 года Соединенные Штаты призывали входящие в ООН государства реформировать Совет. «Эти призывы, к сожалению, остались без внимания, и сегодня Генеральная Ассамблея ООН вновь избрала страны с ужасающими характеристиками в вопросе прав человека, включая КНР, Россию и Кубу. В 2019 году была избрана Венесуэла. Этот отбор только больше подтверждает [правильность] решения США выйти и использовать другие площадки и возможности для защиты и продвижения всеобщих прав человека» , — говорится в заявлении Помпео, размещенном на сайте госдепа.

Американский госсекретарь также отметил, что «приверженность Соединенных Штатов правам человека одними словами не ограничивается и своими действиями госдеп также наказал нарушителей прав человека в Синьцзяне, Мьянме, Иране и других местах». «Соединенные Штаты — это сила, которая борется за добро в мире, и так будет всегда», — добавил Помпео. А руководитель пресс-службы госдепартамента Морган Ортэгус также добавила в Twitter, что США глубоко разочарованы, тем что Китай, Россию и Кубу избрали в СПЧ, поскольку это «превращает миссию Совета в фарс».

Вашингтон вышел из СПЧ два года назад, напомнил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Критика с их стороны звучит довольно двусмысленно. Раз они покинули Совет, то почему их должно интересовать, кто там находится и почему там Россия», — недоумевает эксперт.

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США последовательно выходят из тех процессов и организаций, где у них не получается доминировать , считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. «СПЧ ООН — наглядное тому подтверждение. Причем США долго критикуют данную структуру, потому что она не контролируется Западом, в частности, Вашингтоном, и не отражают американскую повестку дня по этим вопросам. С точки зрения США, Россия, Китай и Иран являются лидерами по нарушению прав человек, а Израиль, например, они защищают, не считая, что оккупация Израилем Палестины является нарушением прав палестинцев. Или что американские военные интервенции ведут к серьезному нарушению прав человека в тех странах, где они проводят эту политику, например, в Ливии и Ираке. СПЧ ООН подходит к этим вопросам более нейтрально, и американцам это не нравится», — рассказал политолог в разговоре с «Известиями».

Правозащитники — против

Правозащитники неоднократно обвиняли власти некоторых государств, избранных в СПЧ ООН, в серьезных и систематических нарушениях прав человека, которые те должны защищать в ООН. Так, неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала доклад, в котором рассмотрела ситуацию с правами человека в более чем 90 странах мира. Против Китая выдвигались обвинения в незаконном содержании в «центрах переобучения» сотен тысяч мусульман-уйгуров и жителей Тибета. Страны Евросоюза попали в доклад за то, что там укрепляют свои позиции лидеры-популисты, которые используют вопрос беженцев и мигрантов для того, чтобы «сеять страх среди своих сторонников» и тем самым «подтачивать авторитет Евросоюза».

Соединенные Штаты также критиковали за регресс в вопросе соблюдения прав человека. В докладе HRW, в частности, отмечалось, что свыше 40% заключенных — афроамериканцы, в целом чернокожие граждане США отправляются под стражу в пять раз чаще, чем белые. Помимо этого, сообщалось, что из-за действий администрации президента Дональда Трампа в отношении системы здравоохранения свыше 13 млн человек могут остаться без страховки.

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В отношении России авторы доклада осуждали подавление оппозиции, нападки властей в Чечне на правозащитников и представителей меньшинств, а также декриминализацию семейных побоев, которая лишила защиты жертв домашнего насилия. Сейчас представитель HRW Луи Шарбонно заявил, что «появление в СПЧ России и Китая не должно помешать эффективной работе этого органа». По его словам, хотя в Совет были избраны в том числе страны, которые нарушают права человека, правозащитникам «всё равно удается проделывать хорошую и значительную работу в СПЧ».

«Важный шаг для России»

Как отметил Дмитрий Суслов, для принятия стран в Совет ООН по правам человека нет универсального критерия. «Избрание России свидетельствует о том, что Запад не монополизировал проблематику, связанную с правами человека, что у международного сообщества в целом более широкий и нейтральный подход к ней, а также, что отношение к Москве со стороны международного сообщества, а в данном случае выразителем этого мнения является Генассамблея ООН, в принципе положительное» , — уверен специалист.

По мнению политолога, у России «серьезная повестка дня по вопросам прав человека». В частности, Москва настаивает на том, что права человека не должны ограничиваться политическими правами, а должны включать в себе социально-экономические права, права на самостоятельный путь развития, на идентичность, на культурную и цивилизационную особенность. Эту позицию поддерживают многие страны мира. «Вопрос соблюдения прав человека — один из приоритетов российской внешней политики. Кроме того, Москва регулярно поднимает вопрос о нарушениях прав российских соотечественников в других странах мира, в том числе в балтийских государствах и на Украине», — добавил Суслов.

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