«Сафонов станет следующим вратарем национальной сборной»

Молодежная сборная России впервые за восемь лет сыграет на чемпионате Европы. Это стало известно после победы команды Михаила Галактинова над сборной Латвии (4:1) в заключительном матче отборочного турнира. В квалификации россияне набрали 23 очка (семь побед, две ничьих, одно поражение). За второе место в группе поборются Польша и Болгария. Перед заключительным туром поляки опережают преследователей на два очка.

Итоги матчей молодежной сборной «Известиям» подвел бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (1992–2004), заслуженный тренер СССР Владимир Радионов. Он тренировал молодежную сборную СССР с 1986 по 1990 годы и привел ее к победе на чемпионате Европы.

— Как оцените выход молодежной сборной России на Евро-2021?

— Начну с того, что УЕФА упростила задачу попадания на молодежный чемпионат Европы. Если раньше в финальной стадии континентального первенства выступали всего восемь команд, а на последних двух первенствах — 12, то на Евро-2021 поедут 16 участников. Это сыграло на руку команде Михаила Галактионова. Стоит признать, в отборочной группе у нас не было топ-сборных. При всем уважении к Сербии, Польше и Болгарии, они не входят в данную категорию. При этом с поляками мы мучились в обоих матчах (проиграли на выезде и сыграли вничью дома, отыгравшись на последних минутах), а решающие матчи нам надо было выиграть у Эстонии и Латвии.

Футбол в Прибалтике сейчас переживает не лучшие времена и серьезно сдал. В основном из-за социально-экономических причин. Многие молодые люди из Латвии, Эстонии и Литвы уезжают работать в Западную Европу, США, Австралию. Говорю это с сознанием дела, так как у меня брат живет в Таллине, мы с ним часто общаемся, а он связан с местным футболом. Да, вы и сами видели, уровень молодежных команд Эстонии и Латвии. Поэтому довольно трудно говорить о качестве игры наших ребят.

— То есть пока можно обойтись без восторгов?

— Конечно. Хотя я вижу, что пресса возбуждена. Ура, мы наконец-то пробились на чемпионат Европы. Конечно, этому можно порадоваться, но надо четко понимать, что на следующем этапе нас ждут гораздо более серьезные соперники. Вот по играм с ними и можно будет судить о том, на что действительно способна наша «молодежка».

— Но ведь почти все игроки молодежной сборной имеют регулярную практику в РПЛ, и их возможности известны.

— Тут я с вами согласен. Это хороший критерий. Игровая практика на самом высоком уровне позволяет футболистам расти. Так что это перспективное поколение, для них создаются хорошие условия, в том числе за счет лимита на легионеров. Но надо продолжать работать и работать.

— Кого вы считаете лидером молодежной сборной?

— Одного лидера выделить сложно, но, во-первых, я рад, что у нас подрастают два прекрасных вратаря — Александр Максименко и Матвей Сафонов. Думаю, что Сафонов станет следующим основным вратарем национальной команды. Очень хорошие ребята в средней линии. А вот в нападении у молодежки проблемы. Каким-то образом получилось, что у нас вновь не оказалось забивных нападающих. Федор Чалов неважно сейчас играет в ЦСКА, да и на уровне сборной не особо проявляет себя. По Ивану Игнатьеву тоже большие вопросы. Так что кандидатов, которые способны укрепить атаку первой сборной — пока не вижу.

— Многие эксперты хвалят пару центральных защитников — Игоря Дивеева и Романа Евгеньева? Они также могут получить вызов в национальную команду?

— Дивеев не играл в последних матчах. Евгеньев — хорошо смотрелся. Думаю, что оба будут рассматриваться Станиславом Черчесовым как кандидаты в сборную. Но, повторюсь, всем ребятам надо еще работать и работать. В финальной стадии Евро-2021 их будут ждать французы, англичане, итальянцы, испанцы, голландцы, немцы… Все события, которые были в отборочной группе, надо забыть.

— Какой результат команды Михаила Галактионова на Евро-2021 можно будет считать успешным?

— Думаю, что если мы выйдем из группы — это уже будет хорошо. А дальше всё возможно. Правда, я сейчас не так внимательно слежу за всеми топ-сборными, но судя по обзорам, конкуренция на Евро-2021 будет высокая.