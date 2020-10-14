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«Роскосмос» допустил предоставление американцам места на «Союзе»

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Полностью российский экипаж отправится в космос на корабле «Союз МС-18» на Международную космическую станцию (МКС) в апреле, но одно место могут отдать американскому астронавту, если к тому времени не будут готовы новые корабли США. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам, Герой России Сергей Крикалев.

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По его словам, как Россия, так и США готовы помогать друг другу при необходимости, передает «РИА Новости». Взаимопомощь может ограничивать национальные программы, но общие цели важнее, добавил Крикалев.

Практики перекрестных полетов следует придерживаться и в будущем, так как они повышают надежность программы, полагает топ-менеджер.

«Но продолжаются испытания, и чтобы нам убедиться, что безопасно для российского космонавта лететь на этом корабле, мы должны убедиться в надежности и безопасности этого корабля, чем сейчас и занимаются специалисты», — подчеркнул он.

В конце мая Крикалев приветствовал успешный запуск пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. Как он отметил, успех миссии откроет новый этап для развития пилотируемых полетов в мировой космической программе, программе МКС.

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