«Роскосмос» поприветствовал запуск Crew Dragon

Успешный запуск пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска открыл дополнительные возможности для мировой космической программы. Об этом в субботу, 30 мая, заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам, Герой России Сергей Крикалев.

Представитель ведомства поприветствовал американских коллег и отметил, что успех миссии Crew Dragon откроет новой этап для развития пилотируемых полетов в мировой космической программе, программе МКС.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с частным пилотируемым кораблем Crew Dragon компании SpaceX состоялся в субботу 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 мск) со стартовой площадки LC-39A Космического центра имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал. Трансляция запуска велась на сайте NASA.

Целью космической миссии Demo-2 является доставка астронавтов Дагласа Херли и Роберта Бенкена на Международную космическую станцию (МКС), где они пробудут от одного до четырех месяцев в зависимости от состояния солнечных панелей корабля. Стыковка Crew Dragon с орбитальной станцией намечена на 31 мая, через 19 часов после запуска.

Запуск Falcon 9 с Crew Dragon стал первым запуском с территории США с июля 2011 года. Тогда NASA прекратило самостоятельно отправлять астронавтов на орбиту в связи с завершением эксплуатации кораблей Atlantis программы Space Shuttle. После этого американцев на МКС доставляли российские корабли «Союз».

Первый испытательный пуск Crew Dragon к МКС без экипажа состоялся в марте 2019 года. Грузовой корабль после первого испытательного беспилотного полета в рамках месячной миссии на МКС вернулся на Землю в начале апреля