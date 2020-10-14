Эксперты прокомментировали идею появления цифрового рубля в России

Цифровой рубль позволит проще и быстрее осуществлять платежи граждан и юридических лиц для любых надобностей, при этом платеж будет технологически происходить на более совершенном уровне, чем просто безналичные платежи, рассказал «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Накануне, 13 октября, Банк России сообщил, что цифровой рубль может стать новой формой денег наряду с наличными и безналичными.

Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты после наличного и безналичного рубля, сказал Сигал. Этот формат валюты позволит динамичнее внедрять в стране безналичный вариант оплаты, сокращая при этом долю пользования наличными.

«В то же время это не криптовалюта, потому что цифровой рубль имеет все признаки обычных фиатных валют (средство платежа, мера стоимости и инструмент для накопления. — Ред.), а также имеет единого эмитента в виде Центробанка, то есть управляется из единого центра», — отметил первый вице-президент «Опоры России».

Главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров полагает, что «идея пока сырая» и потребуется серьезная доработка. В частности, для обеспечения доступа к цифровому кошельку без Сети.

«Даже если такая валюта будет запущена, потребуется немало времени — годы — для того, чтобы значительная часть населения переключилась на ее использование с наличных денег», — подчеркнул Тихомиров.

По его словам, преимущество цифрового рубля заключается в лучшем контроле над сохранностью этой валюты. Другими словами, в случае кражи ее можно восстановить. А ее недостаток — в транспарентности всех денежных операций, добавил главный экономист BCS Global Markets.

Процесс внедрения новой валюты принесет снижение издержек для всех участников наличного оборота рубля, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. Это связано со снижением затрат при работе с цифровым рублем, которые обычно необходимы при обороте наличных средств: расходы на инкассацию и прием наличных средств в банках, заключил эксперт.

Согласно проекту федерального бюджета на 2021-й и плановый период 2022–2023 годов, а также новой версии паспорта федерального проекта, с которыми ознакомились «Известия» в начале октября, финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика» в 2022 и 2023 годах увеличится в восемь раз — до 16 млрд рублей.