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В ВОЗ предупредили о рисках роста заболеваемости туберкулезом в мире

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Успехи в борьбе с туберкулезом могут оказаться под угрозой из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в ежегодном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 14 октября.

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«До пандемии заболевания COVID-19 многие страны добивались стабильного прогресса в борьбе с туберкулезом: с 2015 по 2019 год заболеваемость снизилась на 9%, а смертность — на 14%», — цитирует ТАСС выдержку из доклада.

По словам экспертов, доступ к противотуберкулезным мероприятиям «остается проблемным», таким образом, намеченные два года назад ООН ориентиры, касающиеся предупреждения и лечения болезни, «скорее всего, не будут достигнуты».

Отмечается, что в прошлом году туберкулезом заболело около 10 млн человек и 1,4 млн умерли. По оценкам специалистов, в 3 млн случаев болезнь либо не была диагностирована, либо о ней не были официально информированы власти стран.

В 2020 году на предупреждение, диагностику и лечение туберкулеза в мире было выделено $6,5 млрд — это в два раза меньше суммы, о которой говорится в принятой в сентябре 2018 года декларации ООН.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 23 сентября сообщил на 75-й Генассамблее ООН, что смертность от туберкулеза в России за последние 10 лет снизилась более чем в четыре раза.

Всемирная организация здравоохранения 16 сентября допустила, что к концу года в Европе будет эпидемия туберкулеза.

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