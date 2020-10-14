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Рябков не исключил двусторонних контактов России и США по НКР

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Россия допускает очные контакты с США по ситуации вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Об этом в среду, 14 октября, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Контакты с США по Нагорному Карабаху будут продолжены. Вполне допускаю очные контакты в зависимости от ситуации в регионе. До выборов в том числе», — приводит ТАСС его слова.

Ранее в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил об обеспокоенности Кремлем невыполнением договора о прекращении огня в Карабахе.

9 октября по итогам переговоров в Москве Азербайджан и Армения условились о прекращении огня 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Однако уже после достижения договоренности минобороны сторон обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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