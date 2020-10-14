Кремль выразил обеспокоенность невыполнением договора о прекращении огня в Карабахе

Стороны, которые провели многочасовые переговоры в Москве по ситуации с Нагорным Карабахом, не удовлетворены тем, как выполняются договоренности о прекращении режима огня. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 14 октября.

«Вряд ли те стороны, которые провели многочасовые переговоры Москве, могут быть удовлетворены тем, как выполняется [договоренность о прекращении огня]. Здесь, конечно можно выразить только обеспокоенность», — сказал он.

Песков отметил, что боевые действия должны быть остановлены и стороны конфликта должны как можно скорее перейти к политико-дипломатическим методам урегулирования.

Представитель Кремля также рассказал, что российские военные проверяют появившуюся 14 октября информацию об уничтожении одного из объектов в Армении.

«Наши военные ведомства проверяют эту информацию, они находятся в постоянном контакте со своими коллегами с двух сторон. <...> У министра [обороны Сергея] Шойгу были телефонные контакты с его коллегами с обеих сторон», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, вступят ли в силу в случае подтверждения информации механизмы ОДКБ, он предложил дождаться результатов проверки.

Пресс-секретарь президента РФ, комментируя предложение азербайджанского президента Ильхама Алиева об участии в переговорах Турции, заявил, что в России исходят из того, что участники московской встречи подтвердили неизменность переговорного формата.

Ранее в этот день Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haberturk рассказал, что участие миротворцев в регионе нагорнокарабахского конфликта должно совершаться на основе одобрения Армении и Азербайджана. В переговорах по напряженной ситуации в регионе также должна принимать участие Турция, подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара «не возражает» против предложения Алиева о проведении четырехсторонних переговоров по проблеме Карабаха с участием Баку, Еревана, Анкары и Москвы, сообщает ТАСС.

Ранее в этот день Армения обвинила Азербайджан в нанесении удара в приграничной с Карвачаром зоне, где расположена военная техника, на территории Армении.

В минобороны республики отметили, что решение об об ударах принято в соответствии с «предположениями» военно-политического руководства Азербайджана.

В Баку же заявили о «предотвращении минометной угрозы ракетного удара» по Гандже армянских сил, назвав уничтожение армянской техники неотъемлемым правом Азербайджана на самооборону.

9 октября по итогам переговоров в Москве Азербайджан и Армения условились о прекращении огня 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Однако уже после достижения договоренности минобороны сторон обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.