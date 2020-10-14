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Путин заявил о готовности России к возобновлению экономических отношений с Украиной

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Россия готова к возобновлению полноценного экономического сотрудничества с Украиной. Об этом 14 октября на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.

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«Не мы вводили эти ограничения, все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной», — сказал он.

В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил разрешить поставки товаров в Россию двум украинским предприятиям: компании «Брацлав» Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината. Он заверил главу государства, что интересы российских производителей будут соблюдены «в полной мере», и выразил надежду на то, что Украина зеркально отреагирует на это решение. Путин это предложение поддержал.

«Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны», — ответил президент.

Ранее, 6 октября, Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком заявил о готовности снять санкции с Украины. В разговоре с главой государства Медведчук сообщил, что ранее Россия была для Украины главным торговым партнером, но ситуация изменилась в 2020 году. При этом от санкций страдают и сами предприятия, ориентированные на поставки в Россию, и их работники.

По словам Путина, специфика заключается в том, что не Москва вводила санкции, а всё, что она делает, «делает в ответ».

В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот — от власти был отстранен президент Виктор Янукович. В Крыму отказались признавать новую власть в Киеве, в результате чего было решено провести референдум, по итогам которого подавляющее число избирателей высказались в пользу присоединения региона к России. Однако Киев считает Крым своей «временно оккупированной территорией».

С 1 января 2016 года Россия приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. Тогда же в ответ на санкции стран Евросоюза в отношении Москвы российское правительство ввело продовольственное эмбарго против Киева. Украинская сторона ответила постановлением «О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России», после чего Киев многократно вводил новые пошлины в отношении Москвы.

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