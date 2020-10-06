Путин заявил о готовности России снять санкции против Украины

Российский президент Владимир Путин заявил о готовности снять санкции с Украины. Об этом он сказал в ответ на просьбу главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука о частичном снятии контрсанкций в отношении ряда украинских компаний во вторник, 6 октября.

В разговоре с Путиным Медведчук сообщил, что ранее Россия была для Украины главным торговым партнером, но ситуация изменилась в 2020 году. При этом от санкций страдают и сами предприятия, ориентированные на поставки в Россию, и их работники.

По словам Путина, специфика заключается в том, что не Москва вводила санкции, а всё, что она делает, «делает в ответ».

«Тем не менее готовиться к этому (отмене санкций) всё равно нужно. Когда-то, надеюсь, это произойдет», — сказал президент.

Путин добавил, что в России рады тому, что на Украине есть политические силы, которые «открыто и честно» высказывают позицию за восстановление отношений Москвы и Киева.

«Мы со своей стороны, повторяю еще раз, будем делать всё, что от нас зависит, для того чтобы отношения восстанавливались», — сказал российский лидер.

Он отметил, что у него «сердце болит за рабочих Украины», которые трудились на предприятиях, ориентированных на реализацию продукции в России, а теперь «оказались в сложном положении». Однако, по словам президента, Россия ввела санкции в ответ на действия Киева.

Российский лидер предложил главе политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» помочь организовать встречу для проработки этих вопросов с Торгово-промышленной палатой и с рядом других объединений предпринимателей и правительством России. Медведчук принял это предложение.

В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот — от власти был отстранен президент Виктор Янукович. В Крыму отказались признавать новую власть в Киеве, в результате чего было решено провести референдум, по итогам которого подавляющее число избирателей высказались в пользу присоединения региона к России. Однако Киев считает Крым своей «временно оккупированной территорией».

С 1 января 2016 года Россия приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. Тогда же в ответ на санкции стран Евросоюза в отношении Москвы российское правительство ввело продовольственное эмбарго против Киева. Украинская сторона ответила постановлением «О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России», после чего Киев многократно вводил новые пошлины в отношении Москвы.