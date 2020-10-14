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Артиллерийский снаряд времен войны нашли под Астраханью

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Житель села Басы в Лиманском районе Астраханской области обнаружил предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Он обратился в полицию.

На место выехали взрывотехники. Они установили, что этот предмет является 76-мм артиллерийским осколочно-фугасным снарядом времен Великой Отечественной войны. На нем были следы сильной коррозии и тем не менее он представлял опасность.

Боеприпас уничтожили на месте при соблюдении всех мер безопасности, пишет «Астрахань-24».

14 октября сообщалось, что в Польше во время разминирования взорвалась бомба в 5 т времен Второй мировой войны. Она считалась самым большим неразорвавшимся снарядом времен войны.

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