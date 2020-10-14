Более 100 человек ликвидируют природный пожар под Самарой

В Красноглинском районе Самары спасатели борются с крупным лесным пожаром. Возгорание зафиксировано недалеко от населенного пункта Прибрежный. Погибших и пострадавших нет.

Как пишет НИА «Самара», сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчерской службы 14 октября в 12:55. Прибывшее подразделение установило, что горение происходит в 103-м квартале Ново-Буянского лесничества на площади 2,5 га. Площадь, пройденная огнем, составляет 5 га. С огнем ведут борьбу 136 человек и 37 единиц техники.

Ранее сообщалось, что площадь лесного пожара под Саратовом увеличилась до 100 га. Возгорание зафиксировано у сел Ершовка и Варыпаевка. В район возгорания стянули дополнительные силы Минприроды и МЧС. На месте пожара работают три бульдозера.