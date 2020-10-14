Монастырь в Липецкой области закрыли на карантин

В Липецкой области на карантин закрыли Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь. Соответствующее объявление появилось на воротах и дверях храмов монастыря.

В нем сказано, что причина закрытия — сложная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу. Пока карантин объявлен на две недели. Все службы в монастыре будут совершаться в обычном режиме, но вход паломникам и прихожанам в храмы запрещен, пишет Lipetskmedia.

14 октября сообщалось о закрытии четырех монастырей в Тюменской области. Митрополия попросила прихожан, испытывающих недомогание, с кашлем и повышенной температурой не посещать общественные места и храмы.