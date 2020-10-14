ФМБА запатентовало препарат для лечения COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство запатентовало препарат для лечения COVID-19. Лекарство обладает прямой противовирусной активностью в отношении SARS-CoV-2. Препарат представляет комбинацию синтетических микро-РНК. Он не только влияет на симптомы, но и убивает вирус. Серия доклинических исследований препарата завершена. В ходе экспериментов подтвердили безопасность и действенность лекарства. Теперь препарат должен пройти клинические исследования.