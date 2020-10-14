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Глава «Сибантрацита» Катерина Босов передает акции компании в ЗПИФ

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Владелица компании «Сибирский антрацит» Катерина Босов передает свою долю акций компании в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) с целью управления капиталом.

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Она заявила, что приняла решение передать долю в ЗПИФ из-за желания закрепить управление и контроль бизнеса в России.

«Чтобы прекратить все домыслы: я и моя дочь Бэлла связываем свое будущее с Россией, именно поэтому всё управление активами я намерена сосредоточить здесь, сохранив за собой полный контроль. Закрытый паевой инвестиционный фонд — наилучший способ управления и защиты своих прав собственности на активы для меня как налогового резидента России. При передаче в ЗПИФ собственником остается пайщик. Единственным пайщиком ЗПИФа являюсь я», — приводит «Сибантрацит» ее слова.

Как отмечают опрошенные «Известиями» эксперты, размещение активов в ЗПИФ обладает преимуществом: возможностью реинвестировать доходы без налоговых потерь. Налогом облагается только доход или прямые активы, которые пайщик захочет вывести себе из ЗПИФа, благодаря чему удается значительно оптимизировать налоговую нагрузку. В результате сегмент ЗПИФа в РФ активно развивается. В прошлом году активы этой формы доверительного управления выросли до 4 трлн рублей.

Услуга управления капиталами посредством использования механизмов ЗПИФа становится всё более востребованной среди российских бизнесменов. Считается, что она позволяет не выводить средства или активы собственных компаний в офшоры, а разместить их на территории России.

Группа «Сибантрацит» — крупнейший в России производитель металлургических углей, в мире лидирует по поставкам высококачественного антрацита марки UHG. Также компания является генеральным спонсором Ночной хоккейной лиги.

6 мая стало известно о смерти главы «Сибантрацита» Дмитрия Босова. Миллиардер трагически погиб в собственной загородной резиденции в подмосковном Усово. После смерти Босова один из крупнейших российских угольных холдингов унаследовала его вдова Катерина.

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