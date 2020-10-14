Врач рассказал о факторах риска развития рака языка

В группе риска по развитию рака языка находятся россияне, которые в том числе имеют ряд вредных привычек. Об этом заявил в интервью Пятому каналу хирург-онколог Михаил Мяснянкин в среду, 14 октября.

Среди основных факторов риска развития этого заболевания, по словам врача, считается курение вкупе с крепким алкоголем, а также жевание различных смесей.

Также повысить вероятность развития этого онкологического заболевания могут хронические инфекции полости рта, повреждение слизистой оболочки, язвы во рту, а также «различные фоновые заболевания».

Мяснянкин рассказал, что рак языка обычно начинается с появления узелка, трещины или болезненных ощущений в области слизистой оболочки органа. На серьезной стадии заболевания ощущается зловонный запах изо рта пациента.

Врач призвал граждан при появлении малейших перечисленных признаков обращаться к врачу.

В сентябре почетный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский предупредил россиян, что отколовшийся зуб и некачественный зубной протез с заостренными областями будут травмировать слизистую во рту, и со временем воспалительный процесс может превратиться в онкологическое заболевание.

По его словам, рак языка и полости рта достаточно распространен.