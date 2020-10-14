Школы Подмосковья продолжили работать штатно после каникул

В Подмосковье школы работают в плановом режиме, и информации о планах переводить их на удаленное обучение нет. Об этом в среду, 14 октября, сообщили в министерстве образования Московской области.

В ведомстве напомнили, что на прошлой неделе около половины школьников отправили на плановые каникулы. А с 12 октября дети вернулись к занятиям.

«В настоящий момент школы Подмосковья работают в штатном режиме. На прошлой неделе почти половина наших школ была на плановых каникулах, это школы с модульной системой обучения. С понедельника там уже начались занятия», — цитирует представителя министерства телеканал «360».

Из почти 1,5 тыс. учебных общеобразовательных учреждений в регионе полностью переведено на дистанционное обучение только шесть школ. Отдыхают сейчас 17.

Во время каникул в Подмосковье продолжали работать секции и кружки, но с соблюдением мер безопасности. Также работают колледжи и вузы, где каникулы традиционно проходят в январе-феврале.

1 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев рекомендовал директорам школ Подмосковья установить каникулы с 5 по 11 октября. При этом директора учебных заведений получили право объявлять перерывы в занятиях в любой момент в зависимости от ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает телеканал «Звезда».