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Воробьев рекомендовал директорам подмосковных школ установить каникулы с 5 по 11 октября
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Воробьев рекомендовал директорам подмосковных школ установить каникулы с 5 по 11 октября

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев рекомендовал директорам школ Подмосковья установить каникулы с 5 по 11 октября, соответствующий документ в четверг, 1 октября, опубликован на сайте правительства региона.

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«Рекомендовать руководителям образовательных организаций, предоставляющих на территории Московской области начальное общее, основное общее, среднее общее образование, установить с 5 октября 2020 года по 11 октября 2020 года (включительно) каникулы для обучающихся», — говорится в документе.

Ранее в четверг министр образования Московской области Ирина Каклюгина заявила, что в Подмосковье половина школ с модульной системой уйдет на каникулы с 5 октября.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каждому региону на месте виднее, отправлять ли школьников на внеплановые каникулы из-за риска распространения коронавируса.

Несколько дней назад мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что школьные осенние каникулы в столице будут увеличены в два раза и пройдут с 5 по 18 октября из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в городе.

В свою очередь, директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко в разговоре с «Известиями» предположила, что в Москве и ряде других регионов вернут дистанционное обучение в школах в октябре.

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