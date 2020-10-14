Труп мужчины обнаружили в парке в Москве

Труп мужчины нашли в столичном сквере. Об этом в среду, 14 октября, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Днем 13 октября в Донском сквере, на скамейке, обнаружен труп мужчины с колото-резаным ранением в области грудной клетки», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Других подробностей не сообщается.

8 октября сообщалось, что тело мужчины с ножевым ранением обнаружили в подъезде на севере Москвы.