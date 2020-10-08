В подъезде дома в Москве нашли тело мужчины с ножевым ранением

Тело мужчины с ножевым ранением обнаружили в подъезде на севере Москвы. Об этом сообщил в четверг, 8 октября, источник в правоохранительных органах.

«В подъезде на улице Ангарская, дом 61, обнаружен труп неизвестного мужчины с колото-резаным ранением живота», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося. Личность погибшего устанавливается. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

1 октября сообщалось, что правоохранители задержали в Москве подозреваемого в убийстве директора приюта для животных.