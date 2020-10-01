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В Москве задержан подозреваемый в убийстве директора приюта для животных

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Правоохранители задержали в Москве подозреваемого в убийстве директора приюта для животных. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, мужчину уволили из приюта полгода назад. Он пил спиртное прямо на рабочем месте. Предполагается, что месть бывшему руководителю могла быть мотивом расправы.

Подозреваемого увезли на допрос, с ним работают следователи.

Как отмечается, погибший ранее работал в полиции, но вышел на пенсию. Выясняется наличие связи между его службой и убийством.

Труп мужчины с колото-резаными ранениями нашли ранее в четверг на территории приюта для животных в Москве.

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