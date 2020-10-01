Управляющего приютом для животных убили в Москве

Труп мужчины с колото-резаными ранениями найден на территории приюта для животных в Москве. Возбуждено дело об убийстве, сообщило городское управление Следственного комитета в четверг, 1 октября.

По информации РЕН ТВ, погибший был управляющим в приюте, до этого он служил в полиции, но вышел на пенсию. По предварительным данным, убийца проник на территорию учреждения, ударил потерпевшего ножом в шею и скрылся. Правоохранители не исключают заказного характера преступления.

28 сентября петербургского муниципального депутата Игоря Шокина задержали по подозрению в убийстве жены. Он пытался спрятаться от полиции в кустах.