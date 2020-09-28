В Петербурге депутата задержали по подозрению в убийстве жены

Муниципальный депутат поселка Комарово (Курортный район, Санкт-Петербург) Игорь Шокин задержан по подозрению в убийстве жены. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 28 сентября.

Шокин скрывался от полицейских в кустах, рассказал собеседник телеканала «78».

Тело 61-летней женщины было обнаружено в одном из частных домов поселка. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что по подозрению в убийстве задержан муж погибшей, но не уточнили его личность.

По данным сайта поселка Комарово, Шокин родился в 1965 году, баллотировался на выборы в местный совет в 2019 году как самовыдвиженец. На тот момент он был временно безработным. В ходе предвыборной кампании он сообщал избирателям, что живет в Комарово с 1988 года, там же встретился со своей женой Татьяной, на которой был женат более 30 лет, передает Znak.com.

В январе 2020 года в Москве были задержаны подозреваемые в нападении на Светлану Хананашвили, жену муниципального депутата Михаила Хананашвили. В организации нападения обвинили директора частной школы Василису Маслову, которая, по версии следствия, была любовницей депутата. Сам Хананашвили отрицал связь с Масловой, заявив, что у них были только деловые отношения.