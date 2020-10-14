Apple подняла цены на некоторые продукты в России после презентации iPhone 12

Корпорация Apple подняла цены на некоторые продукты в России, после того как накануне презентовала новые модели iPhone. Об этом в среду, 14 октября, сообщает издание TJournal.

Так, теперь стоимость беспроводных наушников второго поколения AirPods с обычным футляром составит 15,99 тыс. рублей. Раньше они обошлись бы в 13 490 рублей.

Стоимость AirPods с беспроводным зарядным футляром выросла на 4 тыс. — до 19 990 рублей. AirPods Pro также подорожали на 4 тыс.: теперь они стоят 24 990 рублей. Отдельный футляр для наушников теперь стоит 7990 рублей.

Базовая версия приставки Apple TV 4K с 32 гб памяти теперь продается за 16 990 рублей вместо 13 490 рублей.. Устройство с 64 гб обойдется в 18 990 рублей.

Чехол-аккумулятор Smart Battery Case для iPhone предыдущего поколения вырос в цене более чем на 2 тыс. — до 13 900 рублей.

Остальные «яблочные» гаджеты Apple пока стоят столько же, уточняет телеканал «360».

Накануне в Apple презентовали четыре новые модели iPhone, поддерживающие формат 5G. Стоимость новой линейки iPhone 12 в России стартует с 69 990 рублей, сообщает телеканал «Звезда». Предзаказ на новые смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартует 21 октября. При этом зарезервировать для себя iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max россияне смогут 6 ноября.