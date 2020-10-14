Прямой эфир

Apple подняла цены на некоторые продукты в России после презентации iPhone 12

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корпорация Apple подняла цены на некоторые продукты в России, после того как накануне презентовала новые модели iPhone. Об этом в среду, 14 октября, сообщает издание TJournal.

Мал, да опоздал: будет ли спрос на новые iPhone 12 в России
Apple последней из крупных вендоров показала смартфон с 5G

Так, теперь стоимость беспроводных наушников второго поколения AirPods с обычным футляром составит 15,99 тыс. рублей. Раньше они обошлись бы в 13 490 рублей.

Стоимость AirPods с беспроводным зарядным футляром выросла на 4 тыс. — до 19 990 рублей. AirPods Pro также подорожали на 4 тыс.: теперь они стоят 24 990 рублей. Отдельный футляр для наушников теперь стоит 7990 рублей.

Базовая версия приставки Apple TV 4K с 32 гб памяти теперь продается за 16 990 рублей вместо 13 490 рублей.. Устройство с 64 гб обойдется в 18 990 рублей.

Чехол-аккумулятор Smart Battery Case для iPhone предыдущего поколения вырос в цене более чем на 2 тыс. — до 13 900 рублей.

Остальные «яблочные» гаджеты Apple пока стоят столько же, уточняет телеканал «360».

Накануне в Apple презентовали четыре новые модели iPhone, поддерживающие формат 5G. Стоимость новой линейки iPhone 12 в России стартует с 69 990 рублей, сообщает телеканал «Звезда». Предзаказ на новые смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартует 21 октября. При этом зарезервировать для себя iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max россияне смогут 6 ноября.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020