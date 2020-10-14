Лавров рассказал о разговоре с Путиным о Карабахе

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время переговоров в Москве по ситуации в Нагорном Карабахе в интервью радиостанциям «Спутник», kp.ru и «Говорит Москва» в среду, 1 октября.

«Во-первых, конечно, переговоры были уникальными, но отмечу, что в решающий момент свой вклад внес президент, потому что он контролировал наши ночные бдения. И где-то уже глубоко в ночи мы с ним два раза разговаривали», — сообщил Лавров.

Кроме того, к разговору подключался и Сергей Шойгу. «Было важно согласовать вопрос о том, что объявление перемирия будет, наверное, не очень достаточным, если не будет механизма контроля за прекращением огня. И второй пункт документа, который был согласован, ровно это и предусматривает», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

10 октября в Карабахе вступил в силу режим прекращения огня по результатам договоренностей сторон в Москве, встреча прошла 9 октября. Однако позднее Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

14 октября Армения обвинила Азербайджан в нанесении удара по местам расположения военной техники в приграничной с Карвачаром зоне на территории Армении.

МИД Азербайджана в свою очередь опубликовал заявление о «предотвращении минометной угрозы ракетного удара» по Гандже армянских сил.

Также ведомство разместило публикацию в Twitter об обстреле Арменией 14 октября азербайджанского города Тертер и гибели одного человека и ранении шестерых.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

Очередное обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Стороны переложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.