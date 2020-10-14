Прямой эфир
Сюжет:

Вирусолог рассказал о редком осложнении COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новая коронавирусная инфекция в редких случаях может вызывать образование тромбов и, как следствие, — гангрену. Об этом в среду, 14 октября, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

У краха глаза велики: страховки от коронавируса набирают популярность
По уже проданным продуктам граждане получили не менее 300 млн рублей компенсаций

«Уже давно известно, что коронавирус поражает стенки сосудов, может размножаться и может вызывать образование тромбов. Гангрена – это редкое осложнение коронавируса. Аорта — это большой сосуд, чтобы там обрадовался тромб — такое бывает редко», — пояснил Альтштейн «РИА Новости».

Ранее в среду издание The Straits Times написало, что 39-летней пациент с коронавирусной инфекцией в Сингапуре, получил редкое осложнение — тромб в аорте. Он испытал острую боль в правой ноге, и на этой стопе у него началась ранняя гангрена трех пальцев. Врачи обнаружили, что это произошло из-за тромба или сгустка крови в его аорте. Его экстренно прооперировали и через три месяца его гангрена полностью сошла на нет.

Альтштейн пояснил, что в Сингапуре самая низкая летальность от COVID-19 в мире: за два последних месяца из 12 тысяч умер один заболевший. По словам вирусолога, это может означать, что в Сингапуре так называемый «дикий» коронавирус, который слабее размножается в организме, но против него нужна та же вакцина.

8 октября вирусологи прокомментировали данные о связи COVID-19 с бесплодием. По их мнению, вариант развития бесплодия у мужчин, перенесших коронавирус, нельзя исключать, однако требуются более длительные исследования.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020