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Вирусологи прокомментировали данные о связи COVID-19 с бесплодием

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Вариант развития бесплодия у мужчин, перенесших COVID-19, нельзя исключать, однако требуются более длительные исследования. Об этом заявила врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова, комментируя выводы израильских специалистов о том, что у переболевших коронавирусом, может быть нарушена репродуктивная функция.

Наследники без короны: COVID-19 не делает мужчин бесплодными
Ученые не нашли клинических подтверждений негативного влияния патогена на репродуктивную функцию

Ранее ученые медицинского центра Шиба в Израиле выяснили, что у 12 пациентов произошли изменения в клетках тестикул, которые отвечают за развитие сперматозоидов. Ученый, возглавляющий исследование, Дэн Адерк отметил, что причиной этому является тот факт, что из-за вируса рецептор ACE2 может разрушать клетки тестикул, вызывая бесплодие.

«Такое действие вируса, если речь о железе, вполне возможно, но надо смотреть более длительный период», — цитирует Кожевникову РБК.

В свою очередь директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович заявила, что COVID-19 может влиять на репродуктивную функцию, поскольку вирус имеет воздействие на регуляторные системы организма.

«Респираторный дистресс-синдром даем несколько побочных эффектов, один из которых — нарушение репродуктивной функции», — пояснила она. По словам Попович, это надо подтверждать большим количеством исследований.

В марте специалисты из Центра репродуктивной медицины больницы Тунцзи в китайском городе Ухань предупредили, что коронавирус теоретически может нанести вред репродуктивному здоровью мужчин. По данным медиков, инфекция может привести к нарушению иммунного гомеостаза в семенниках, а это, в свою очередь, может вызвать орхит — воспаление яичек, что в ряде случаев приводит к снижению количества сперматозоидов и, возможно, бесплодию.

В то же время заместитель директора по научной работе Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Еникеев в беседе с «Известиями» заявил, что «никто из перенесших заболевание не отмечал в дальнейшем признаков или симптомов воспаления».

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