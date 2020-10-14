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Суд приговорил экс-главу Удмуртии Соловьева к 10 годам лишения свободы

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Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев приговорен к 10 годам колонии за взятки. Такое решение вынес суд в среду, 14 октября.

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«Определить окончательное наказание в виде 10 лет колонии строгого режима», — приводит «Интерфакс» слова судьи Антона Пермякова.

Соловьев признан виновным по двум эпизодам ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Кроме того, подсудимому назначен штраф в размере 275 млн рублей.

Соловьева обвинили в получении взяток в период с 2014 по 2016 год на сумму 139 млн рублей наличными плюс доля в размере 2,7 млн рублей в коммерческой организации.

Следствие полагает, что деньги поступали от компаний, которые строили мосты у города Камбарки, а бывший глава республики обеспечивал внеочередную оплату работ из бюджета и выделял лицензии на изучение недр и добычу песка.

Соловьев полностью признал свою вину и пошел на сотрудничество со следствием, пишет «Газета.ру». В частности, он дал подробные показания на соучастников преступления.

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