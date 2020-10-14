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Баку прервет дипотношения с признающими независимость НКР странами

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Баку остановит дипломатические отношения со странами, которые признают независимость Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Об этом 14 октября заявил президент Азербайджана Ильха Алиев

И перемирия мало: бои в Карабахе вернулись на прежний уровень эскалации
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«Азербайджан немедленно прервет дипломатические отношения с любой страной, которая признает независимость Нагорного Карабаха», — приводит ТАСС слова Алиева.

В то же время президент убежден, что не найдется государств, поддерживающих независимость НКР.

Кроме того, он сообщил, что Баку продолжается операцию в Карабахе по освобождению территорий.

Накануне представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что в последние дни Азербайджан применяет в Нагорном Карабахе новую тактику с использованием диверсионных групп.

На прошлой неделе Алиев уже говорил о том, что Азербайджан вернет свои земли любыми способами, но хочет добиться этого мирным путем.

О прекращении огня Азербайджан и Армения условились 9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, изначально встреча носила консультативный характер, но после почти 11 часов переговоров удалось согласовать документ, который стал отправной точкой в урегулировании конфликта.

Вместе с тем, вскоре бои возобновились и премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что ситуация в зоне карабахского конфликта близка к гуманитарной катастрофе.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Потери есть как среди военных, так и гражданского населения.

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