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СК возбудил уголовное дело после гибели россиянина в отеле в Турции

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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту гибели жителя Татарстана в турецком отеле — мужчину зажало в оконном проеме. Об этом сообщается на сайте ведомства 14 октября.

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Трагедия произошла 29 октября в гостинице в городе Манавгат. 58-летний россиянин, будучи в своем номере, решил закрыть окно из-за шума на улице. Мансардное окно автоматически опустилось и придавило мужчину, он задохнулся.

«По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Татарстан проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»)», — говорится в публикации.

По данным следствия, россиянин отдыхал в Турции вместе с семьей. Вечером супруга с дочерью ушли на вечернее мероприятие, а вернувшись, обнаружили тело мужчины зажатым в оконном проеме. Предположительно, причиной трагедии стала неисправность оконной системы.

Проводятся следственные действия, обстоятельств произошедшего устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В июле турист из России погиб в Турции, на спор прыгнув в море с высокой скалы. Из-за сильного удара о воду мужчина потерял сознание, его вытащили на берег очевидцы. От полученных травм он скончался.

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