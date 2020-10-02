Россиянина в Турции насмерть придавило окно

Российский турист из Татарстана погиб во время отдыха в Турции: его насмерть придавило автоматическое окно в номере отеля. Об этом родственники погибшего рассказали «НТР 24».

По информации издания, 55-летний мужчина приехал на отдых из Нижнекамского района вместе с дочерью и женой. Семья заселилась в комнату под мансардой, где было установлено автоматическое окно. По словам жены погибшего, в какой-то из дней оно по неизвестной причине опустилось и насмерть придавило голову мужчины — он не смог выбраться и задохнулся.

Родственники россиянина убеждены, что механизм окна был неисправен, но представители отеля отказываются им помогать и не хотят идти им навстречу, пишет сайт kp.ru.

«Здесь сделали вскрытие, но результаты будут готовы только через полгода. У нас непростой случай — он же умер не своей смертью, а в результате несчастного случая по вине руководства отеля, потому мы станем делать повторное вскрытие в России», — пояснила дочь погибшего.

Вместе с тем женщина выразила опасения, что в Турции тело ее отца забальзамируют, после чего вскрытие уже не покажет истинной причины его кончины.

В июле турист из России погиб в Турции, на спор прыгнув в море с высокой скалы. Из-за сильного удара о воду россиянин потерял сознание, его вытащили на берег очевидцы. От полученных травм он скончался.