Космонавт Вагнер снял с борта МКС старт ракеты «Союз» с Байконура

Российский космонавт Иван Вагнер сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) старт с Байконура ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17». Об этом космонавт сообщил на своей странице в Twitter в среду, 14 октября.

«Фаворы» (позывной экипажа. — Ред.), поздравляю с успешным пуском! Полет ракеты из космоса выглядит еще круче, чем с Земли! Готовимся встречать «Союз МС-17» уже через 2,5 часа», — написал он.

Космонавт разместил фотографии, на которых запечатлен взлет ракеты с Земли.

«Фаворы», поздравляю с успешным пуском!



Полет ракеты из космоса выглядит еще круче, чем с Земли! Готовимся встречать #СоюзМС17 уже через 2,5 часа! pic.twitter.com/STG8CgdrTR — Ivan Vagner (@ivan_mks63) October 14, 2020

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» стартовала в 8:45 мск со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур. Корабль в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя на целевой орбите. В настоящее время «Союз МС-17» продолжает автономный полет к МКС под управлением специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (входит в госкорпорацию «Роскосмос»).

Полет пилотируемого корабля впервые пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме и займет чуть более трех часов (стыковка корабля с модулем «Рассвет» должна пройти в 11:52 мск), что станет рекордом скорости полета к станции.

На борту ТПК находятся космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. На борту МКС их встретят российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди, которые вернутся на Землю 22 октября.

«Союз-2.1а» — российская ракета-носитель, предназначенная для вывода на околоземную орбиту различных космических аппаратов, в том числе кораблей и спутников. Цифровая система управления ракеты создана инженерами НПО автоматики (входит в состав «Роскосмоса»): на нее установлен комплект базовых блоков семейства «Малахит».

Это был пятый полет грузового «Прогресса» по сверхбыстрой двухвитковой схеме. До нее использовалась либо стандартная двухсуточная схема, либо укороченная шестичасовая.

Ранее сверхбыстрая двухвитковая схема полета к станции была отработана на грузовых кораблях «Прогресс» — 23 июля ракету «Союз-2.1а» со сверхбыстрым грузовым кораблем запустили с Байконура.

Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 витка. Рекорд по скорости доставки экипажей на МКС пока принадлежит кораблю «Союз МС-06», который в сентябре 2017 года сделал это за 5 часов 38 минут, сообщает Газета.ru.