Трое подростков пропали в Ленинградской области

Следователи начали проверку по факту пропажи трех подростков в поселке Саперное Ленинградской области, сообщили в среду, 14 октября, в региональном следственном управлении СК.

«Проводится доследственная проверка по факту исчезновения трех мальчиков 13 лет, которые 13 октября ушли гулять и до настоящего времени не вернулись», — говорится в сообщении.

В поселке сейчас работают следователи: они устанавливают места возможного нахождения подростков и опрашивают людей, которые с ними общались, добавили в ведомстве.

9 октября в Тимашевском районе Краснодарского края нашли живым 15-летнего подростка, который ушел из дома в хуторе Крупском 3 октября.