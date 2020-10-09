Без вести пропавшего подростка нашли живым в Краснодарском крае

В Тимашевском районе Краснодарского края нашли живым 15-летнего подростка, который ушел из дома в хуторе Крупском 3 октября. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

По данным ведомства, сейчас с подростком и его родителями продолжает работать следователь. Это необходимо для установления всех обстоятельств и причин произошедшего, пишут «Кубанские новости».

Ранее по факту исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело об убийстве.

В конце сентября полицейские и волонтеры нашли пропавшего в Московской области 13-летнего школьника. Координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Егор Кузьмин сообщил, что в поиске приняли участие около 130 человек, включая полицейских, волонтеров и местных жителей.

Сейчас в Тульской области ищут пропавшую 15-летнюю девочку. Подробности в сюжете.