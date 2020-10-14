Мурашко заявил о росте показателя заболеваемости COVID-19 в России

Показатель заболеваемости COVID-19 в России вырос за неделю с 41 до 52 на 100 тыс. населения, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко 14 октября на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«Прирост заболеваемости за текущую неделю увеличился с 41 до 52, почти 53 на 100 тыс. населения. В сравнении с предыдущей неделей этот рост составил где-то в районе 26%», — сказал он.

Глава Минздрава рассказал, что среди госпитализированных с коронавирусом пациентов почти 20% имеют легкую форму болезни, около 11% — тяжелую, 1,5% — крайне тяжелую. При этом министр отметил, что количество тяжелых пациентов с коронавирусом сохраняется на одном уровне, несмотря на рост заболеваемости.

«В целом по стране почти 66% больных получают помощь амбулаторно», — сообщил Мурашко.

По его словам, в настоящее время развернуто уже 176 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом. Максимальное число коек в стране было в июне — 185 тыс., то есть пока максимум не достигнут, подчеркнул Мурашко.

Также министр привел данные о пациентах на аппаратах ИВЛ: в стране их насчитывается 2356 человек.

Накануне замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев заявлял, что строительство в стране большого числа инфекционных больниц, в частности для пациентов с коронавирусом, неоправданно. Он отметил, что после того как ситуация будет откатываться назад, все построенные больницы могут оказаться пустыми.

Гриднев подчеркнул, что модель работы с перепрофилированием коек для пациентов с COVID-19 является самой оптимальной.

По последним данным, в России выявлен 1 326 178 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровел 1 031 785 человек.

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