Apple раскрыла цены на новый iPhone 12 в России

Американская компания Apple 13 октября презентовала новые смартфоны iPhone 12 с поддержкой 5G и раскрыла стоимость гаджетов.

В России предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартует 21 октября. Зарезервировать iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max россияне смогут 6 ноября.

Самая бюджетная версия будет стоить 69,9 тыс. рублей, самая дорогая – от 109,9 тыс. рублей.

iPhone 12 mini (диагональ 5,4 дюйма) и iPhone 12 (6,1 дюйма) будут доступны в белом, черном, красном, зеленом и синем цветах. Варианты оперативной памяти останутся прежними от 64 Гб до 256 Гб. Стоимость этих моделей составит 69,9 тыс. и 79,9 тыс. соответственно за 64Гб памяти.

Продажа гаджетов стартует с 23 октября.

В свою очередь iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max (диагональ дисплея 6,7 дюйма) будут стоить от 99,9 и 109,9 тыс. рублей. Объем памяти — 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Смартфоны достыпны в черном, золотом, синем и серебристом цветах.

Все смартфоны поддерживают сеть 5G, обладают OLED-дисплеем и новой сверхпрочной защитой стекла Ceramic Shield. Кроме того, новинки тоньше предшественников на 11%. iPhone 12 получил двойную камеру, а iPhone 12 Pro Max обладает еще одной для телефотосъемки.

Эксперты полагают, что спрос на новинки будет меньше, чем на iPhone 11, — технических новшеств, кроме неактуальной в России поддержки 5G, практически нет.