Прямой эфир

Apple раскрыла цены на новый iPhone 12 в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская компания Apple 13 октября презентовала новые смартфоны iPhone 12 с поддержкой 5G и раскрыла стоимость гаджетов.

Мал, да опоздал: будет ли спрос на новые iPhone 12 в России
Apple последней из крупных вендоров показала смартфон с 5G

В России предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартует 21 октября. Зарезервировать iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max россияне смогут 6 ноября.

Самая бюджетная версия будет стоить 69,9 тыс. рублей, самая дорогая – от 109,9 тыс. рублей.

iPhone 12 mini (диагональ 5,4 дюйма) и iPhone 12 (6,1 дюйма) будут доступны в белом, черном, красном, зеленом и синем цветах. Варианты оперативной памяти останутся прежними от 64 Гб до 256 Гб. Стоимость этих моделей составит 69,9 тыс. и 79,9 тыс. соответственно за 64Гб памяти.

Продажа гаджетов стартует с 23 октября.

В свою очередь iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max (диагональ дисплея 6,7 дюйма) будут стоить от 99,9 и 109,9 тыс. рублей. Объем памяти — 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Смартфоны достыпны в черном, золотом, синем и серебристом цветах.

Все смартфоны поддерживают сеть 5G, обладают OLED-дисплеем и новой сверхпрочной защитой стекла Ceramic Shield. Кроме того, новинки тоньше предшественников на 11%. iPhone 12 получил двойную камеру, а iPhone 12 Pro Max обладает еще одной для телефотосъемки.

Эксперты полагают, что спрос на новинки будет меньше, чем на iPhone 11, — технических новшеств, кроме неактуальной в России поддержки 5G, практически нет.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020