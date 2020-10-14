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Тихановская получила американскую премию имени Джона Маккейна

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская стала лауреатом ежегодной премии имени Джона Маккейна, вручаемой Международным республиканским институтом. Церемония прошла во вторник, 13 октября, в онлайн-режиме.

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«Насилие должно прекратиться, и должен начаться мирный переход к свободной Белоруссии. Это наша обязанность и единственный путь вперед», — цитирует речь Тихановской ТАСС.

Награду в текущем году также получили госсекретарь США Майкл Помпео, организаторы протестов в Гонконге, оппозиционный член парламента Уганды и музыкант Боби Вайн.

Международный республиканский институт — некоммерческая организация, которая называет своей целью помощь государствам в строительстве демократии. Ее главой ранее был сенатор-республиканец Джон Маккейн, который скончался в 2018 году.

9 сентября глава Европейской народной партии, бывший председатель Евросовета Дональд Туск предложил номинировать на Нобелевскую премию мира белорусских оппозиционеров Сергея и Светлану Тихановских.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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