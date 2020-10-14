Прямой эфир

Врач назвала холодные ноги симптомом ряда опасных заболеваний

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Холодные ноги могут свидетельствовать о развитии ряда заболеваний, рассказала врач-невролог Ирина Ляскина.

Опасный храп: апноэ увеличивает риск тяжелого течения СOVID в пять раз
Синдром ночной остановки дыхания провоцирует гипоксию и образование тромбов у пациента

По ее словам, если низкая температура ног не связана с холодом, то стоит пройти обследование.

Так, врач отметила, что холодные ноги могут быть симптомом болезни Рейно (нарушение питания тканей конечностей), полинейропатии (поражение периферических нервов) различного происхождения, а именно — при сахарном диабете, чрезмерном употреблении алкоголя, хронической интоксикации тяжелыми металлами. Также холодные ноги могут свидетельствовать о болезни печени или почек.

Во избежание развитие указанных недугов Ляскина рекомендовала следить за питанием: включить в рацион белковую пищу, мясо птицы, бобовые, овощи и фрукты.

«Очень важно подбирать правильную одежду и обувь. Не носить тесную обувь, отказаться от покупки обуви из искусственных материалов. Также нужно тренировать сосуды: контрастный душ по утрам и теплая ванна с морской солью перед сном», — цитирует специалиста 13 октября Пятый канал.

В июне главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин рассказал, о чем может свидетельствовать потеря обоняния. Он отметил, что часто это не только симптомом не только коронавируса, но и других серьезных заболеваний.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020