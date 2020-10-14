Врач назвала холодные ноги симптомом ряда опасных заболеваний

Холодные ноги могут свидетельствовать о развитии ряда заболеваний, рассказала врач-невролог Ирина Ляскина.

По ее словам, если низкая температура ног не связана с холодом, то стоит пройти обследование.

Так, врач отметила, что холодные ноги могут быть симптомом болезни Рейно (нарушение питания тканей конечностей), полинейропатии (поражение периферических нервов) различного происхождения, а именно — при сахарном диабете, чрезмерном употреблении алкоголя, хронической интоксикации тяжелыми металлами. Также холодные ноги могут свидетельствовать о болезни печени или почек.

Во избежание развитие указанных недугов Ляскина рекомендовала следить за питанием: включить в рацион белковую пищу, мясо птицы, бобовые, овощи и фрукты.

«Очень важно подбирать правильную одежду и обувь. Не носить тесную обувь, отказаться от покупки обуви из искусственных материалов. Также нужно тренировать сосуды: контрастный душ по утрам и теплая ванна с морской солью перед сном», — цитирует специалиста 13 октября Пятый канал.

В июне главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин рассказал, о чем может свидетельствовать потеря обоняния. Он отметил, что часто это не только симптомом не только коронавируса, но и других серьезных заболеваний.