Зеленский раскрыл детали встречи с главой британской разведки МI6

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности о своей встрече с руководством британской разведки МI6, состоявшейся в ходе его визита в Лондон.

По словам украинского лидера, ряд СМИ некорректно отобразили содержание переговоров.

«Секретов никаких нет. У нас была встреча в офисе МI6. К сожалению, не всю информацию я вам могу говорить, это государственные дела», — заявил Зеленский 13 октября телеканалу «Украина 24».

Он отметил, что некоторые озвученные в СМИ вопросы не обсуждались, а на самом деле руководство Украины обсуждало с британскими разведчиками «помощь Украине в защите суверенитета и территориальной целостности».

Кроме того, Зеленский рассказал об обсуждении вопроса распространения фейковых новостей. По его словам, озабоченность вызывает то, что не все украинские СМИ финансируются украинцами.

«Должны быть независимые СМИ, которые сегодня, когда у нас война, защищают наш суверенитет и территориальную целостность», — заявил Зеленский.

12 октября украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники сообщило, что обсуждал с главой британской разведки Ричардом Муром «атаки украинской власти на антикоррупционные органы страны» и ситуацию в Донбассе.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков высмеял слова Зеленского о низком рейтинге. В интервью Би-би-си украинский президент прокомментировал стремительное снижение числа поддерживающих его украинцев.