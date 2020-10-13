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Пушков высмеял слова Зеленского о низком рейтинге

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Российский сенатор Алексей Пушков объяснил позицию президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что он «не цепляется за рейтинги».

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В ходе интервью телеканалу «Би-би-си» ведущий напомнил Зеленскому, что за полтора года президентства он потерял более 50% поддержки, полученной на выборах.

В ответ украинский лидер заявил о своей незаинтересованности в рейтингах.

«Беспричинный натужный смех и беспомощный ответ Зеленского. <...> «Я не цепляюсь за рейтинги». Ответ неверный: это рейтинги не цепляются за Зеленского. Не за что уцепиться», — написал Пушков 12 октября в Telegram.

Также в интервью Зеленский озвучил условие своей отставки. Украинский президент выразил уверенность, что стране понадобится другой лидер, если он не сможет урегулировать конфликт в Донбассе.

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