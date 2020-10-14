Прямой эфир

В Литве призвали «не лаять» на Россию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший мэр литовского Каунаса Витаутас Шустаускас заявил, что страна могла бы жить лучше, если бы власти прекратили лаять на Россию и сотрудничали.

Береговая оборона: Эстония готовится заблокировать Балтийский флот России
Таллин намерен установить полный контроль над акваторией Финского залива и взять на прицел Петербург

По мнению политика, ожидать перемен во внешнеполитическом курсе Литвы после парламентских выборов не стоит. Однако действия Вильнюса в отношении России он счел неверными.

Шустаускас напомнил, что еще в 1992 году заявлял в сейме, что с такими соседями как Белоруссия и Россия, литовская экономика могла бы процветать.

«Если бы не лаяли, как собаки, на Россию, жили бы хорошо… За бензин платили бы, наверное, несколько центов только», — цитирует его Sputnik Литва 11 октября.

В сентябре Латвия пожаловалась на потерю грузов из России. Из-за кризиса Латвийской железной дороге придется до конца года уволить около 1,5 тыс. сотрудников.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020