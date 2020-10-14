В Литве призвали «не лаять» на Россию

Бывший мэр литовского Каунаса Витаутас Шустаускас заявил, что страна могла бы жить лучше, если бы власти прекратили лаять на Россию и сотрудничали.

По мнению политика, ожидать перемен во внешнеполитическом курсе Литвы после парламентских выборов не стоит. Однако действия Вильнюса в отношении России он счел неверными.

Шустаускас напомнил, что еще в 1992 году заявлял в сейме, что с такими соседями как Белоруссия и Россия, литовская экономика могла бы процветать.

«Если бы не лаяли, как собаки, на Россию, жили бы хорошо… За бензин платили бы, наверное, несколько центов только», — цитирует его Sputnik Литва 11 октября.

В сентябре Латвия пожаловалась на потерю грузов из России. Из-за кризиса Латвийской железной дороге придется до конца года уволить около 1,5 тыс. сотрудников.