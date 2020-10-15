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Аварийный выход: как в Домодедово спасали пострадавших во время пандемии

В аэропорту прошли плановые учения оперативных служб в новой реальности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В Домодедово прошли плановые учения по отработке действий в чрезвычайных ситуациях. Текущая повестка внесла в привычный сценарий коррективы: представители государственных и аэропортовых служб оказывали медицинскую помощь пострадавшим при ЧС в условиях пандемии. Как будут действовать оперативные службы в таком режиме ― в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Учения были разбиты на два этапа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Первый этап проходил на учебном полигоне
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Аварийно-спасательные команды отрабатывали действия при аварийной посадке самолета на аэродроме
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Сотрудники оперативных служб проводили спасательные работы и эвакуацию с борта опасного груза
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Тушили возникший при аварийной посадке пожар
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Оказывали пассажирам и экипажу необходимую медицинскую помощь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Второй этап учений включал отработку действий по организации работы служб в здании аэропорта в условиях чрезвычайной ситуации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Здесь были организованы работа с родственниками попавших в чрезвычайную ситуацию пассажиров, взаимодействие с представителями авиакомпаний, координация работы СМИ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Новые алгоритмы действий, разработанные в связи с пандемией, включали разделение потоков пассажиров для исключения распространения COVID-19, дополнительные медицинские осмотры, диагностику заболевания на ранней стадии
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