Аварийный выход: как в Домодедово спасали пострадавших во время пандемии

В Домодедово прошли плановые учения по отработке действий в чрезвычайных ситуациях. Текущая повестка внесла в привычный сценарий коррективы: представители государственных и аэропортовых служб оказывали медицинскую помощь пострадавшим при ЧС в условиях пандемии. Как будут действовать оперативные службы в таком режиме ― в фотогалерее «Известий»